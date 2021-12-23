Бинотто: в этом сезоне Леклер потерял 40 очков из-за невезения

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто назвал главную причину, по которой пилот его команды Шарль Леклер терял очки в этом сезоне Формулы-1.

«Я очень рад видеть прогресс, которого он добился в этом сезоне. Он всегда был очень быстр в квалификации, даже в последней части сезона, когда Сайнс прибавил и бросал ему вызов.

Мы не должны забывать, что в сезоне была пара примеров, а именно в гонках в Монако и Будапеште, где он не набрал очков, но я думаю, что в этих случаях ему просто сильно не повезло. Трудно сказать, на какой позиции Шарль финишировал бы в этих гонках, но, пожалуй, он потерял как минимум 40 очков. Я считаю, без этих случаев он оказался бы гораздо выше в итоговом протоколе чемпионата», — приводит слова Бинотто Race Fans.