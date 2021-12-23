Хельмут Марко дал прогноз по поводу следующего сезона Формулы-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что в следующем сезоне его команда и «Мерседес» вновь оспорят чемпионство друг с другом.
«На данный момент мы считаем, что находимся почти на одном уровне с «Мерседесом».
Я думаю, что обе команды снова будут в следующем году впереди, если только кому-то не удастся сделать внезапный скачок в развитии.
Макс ездил на симуляторе болида 2022 года в перерывах между гонками. Он может управлять машиной, которая относительно нестабильна в задней части. Для него машина должна быть как можно быстрее, поэтому новый болид будет для него очень комфортным», — приводит слова Марко Racingnews365.
Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021
1. «Мерседес» — 613,5 очков
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0
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