Хельмут Марко дал прогноз по поводу следующего сезона Формулы-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что в следующем сезоне его команда и «Мерседес» вновь оспорят чемпионство друг с другом.

«На данный момент мы считаем, что находимся почти на одном уровне с «Мерседесом».



Я думаю, что обе команды снова будут в следующем году впереди, если только кому-то не удастся сделать внезапный скачок в развитии.



Макс ездил на симуляторе болида 2022 года в перерывах между гонками. Он может управлять машиной, которая относительно нестабильна в задней части. Для него машина должна быть как можно быстрее, поэтому новый болид будет для него очень комфортным», — приводит слова Марко Racingnews365.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очков

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0