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Участников Формулы-1 могут обязать cделать вакцинацию от COVID-19 в 2022 году

Участников Формулы-1 могут обязать cделать вакцинацию от COVID-19 в 2022 году
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Отвечающий за протоколы COVID-19 Бруно Фамин высказал предположение, что в следующем году все участники Формулы-1 будут обязаны пройти вакцинацию.

«Что касается того, что произойдёт в следующем году, то сейчас ещё слишком рано, потому что три недели назад мы все думали, что пандемия почти закончилась и в 2022 году всё вернётся на круги своя. Но, к сожалению, с этим новым штаммом, который мы имеем в Европе, пандемия сильно усиливается, и больницы снова переполняются.

Каждый день в Европе заражаются сотни тысяч людей, и мы должны быть очень осторожны. Мы знаем, что в некоторых местах, в некоторых странах, на некоторых мероприятиях проводится обязательная вакцинация, это то, что мы будем рассматривать, но пока ничего не решено», — приводит слова Фамина Autosport.

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