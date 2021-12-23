Участников Формулы-1 могут обязать cделать вакцинацию от COVID-19 в 2022 году

Отвечающий за протоколы COVID-19 Бруно Фамин высказал предположение, что в следующем году все участники Формулы-1 будут обязаны пройти вакцинацию.
«Что касается того, что произойдёт в следующем году, то сейчас ещё слишком рано, потому что три недели назад мы все думали, что пандемия почти закончилась и в 2022 году всё вернётся на круги своя. Но, к сожалению, с этим новым штаммом, который мы имеем в Европе, пандемия сильно усиливается, и больницы снова переполняются.
Каждый день в Европе заражаются сотни тысяч людей, и мы должны быть очень осторожны. Мы знаем, что в некоторых местах, в некоторых странах, на некоторых мероприятиях проводится обязательная вакцинация, это то, что мы будем рассматривать, но пока ничего не решено», — приводит слова Фамина Autosport.
- 23 декабря 2021
-
17:11
-
16:51
-
15:50
-
14:58
-
14:23
-
13:36
-
12:14
-
11:17
-
10:12
-
00:32
- 22 декабря 2021
-
23:09
-
22:12
-
20:53
-
19:47
-
19:05
-
18:23
-
17:04
-
15:54
-
15:03
-
14:59
-
13:50
-
13:32
-
12:55
-
11:50
-
10:21
-
10:01
-
00:20
- 21 декабря 2021
-
23:15
-
22:01
-
20:30
-
19:42
-
19:38
-
18:26
-
17:31
-
16:43