Льюис Хэмилтон отписался от всех в «Инстаграме»

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилдтон отписался от всех аккаунтов в социальной сети «Инстаграм». Хэмилтон после поражения в борьбе за титул с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном взял медиаотпуск, не общаясь с прессой и уйдя из социальных сетей — последнюю публикацию в своём «инстаграме» Хэмилтон сделал 12 декабря, сразу после квалификации Гран-при Абу-Даби.
Напомним, в решающем заезде Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.
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