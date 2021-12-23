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Новое шасси «Хааса» прошло обязательные краш-тесты ФИА

Новое шасси «Хааса» прошло обязательные краш-тесты ФИА
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Новое шасси команды «Хаас» прошло краш-тесты ФИА, сообщает пресс-служба команды. Шасси «Хааса» на сезон-2022 оказалось омологировано ФИА и команда может продолжать подготовку к первым предсезонным тестам Формулы-1 2022 года.

Напомним, по итогам сезона-2021 «Хаас» занял 10-ю позицию в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка за сезон.

Чемпионом Формулы-1 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

Кубок конструкторов по итогам сезона завоевал «Мерседес».

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