В «Мерседесе» впервые завели мотор на машине 2022 года

Пресс-служба «Мерседеса» опубликовала на официальной странице в «Инстаграме», как в команде впервые завели новый мотор, предназначенный для болида W13, который будет использовать команда в 2022 году.
«Новая эра Формулы-1 начинается прямо здесь. Завели нашу машину образца 2022 года в первый раз. W13 жива!» — подписали видео на официальной странице «Мерседеса» в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды «Мерседес».
Чемпионом Формулы-1 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
Кубок конструкторов по итогам сезона завоевал «Мерседес».
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