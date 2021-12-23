Сайнс: могу представить себе сражение за титул с Фернандо Алонсо в 2022 году
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Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о сезоне-2022 Формулы-1.
«В следующем сезоне шанс появится у многих команд: и у «Альпин», и у «Астон Мартин», и у нас. Есть возможность совершить существенный рывок вперёд, в то время как лучшие команды останутся на своём уровне. Конечно, я могу представить себе сражение за титул с Фернандо Алонсо. Надеюсь, борьба в пелотоне станет плотнее.
Для «Феррари» неважно, кто из пилотов будет впереди. Мы стали третьими в Кубке конструкторов, это главное. Первого пилота в «Феррари» нет. В меня верили немногие, но в конце сезона мы показали, что два хороших гонщика могут вести команду за собой. Надеюсь, так и продолжится», — приводит слова Карлоса Сайнса Marca.
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