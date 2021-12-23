Окон: Формула-1 может стать интереснее футбола

Пилот «Альпин» Эстебан Окон остался впечатлён повышением популярности Формулы-1 в мире.



«Просто фантастика то, как всё развивается. Конечно, какие-то вещи можно исправить или сделать лучше, но гонки получились очень интересными, были возможности, а борьба шла до последнего круга – просто безумие. Последний круг сезона-2021 стал показательным, и если пелотон будет ещё плотнее, то Формула-1 может стать интереснее футбола. Я буду рад, если так случится.



Все говорят только о Формуле-1. У меня есть друзья, которые не особо увлекались гонками, а теперь смотрят не отрываясь. Это замечательно.



В сезонах 2017 и 2018 годов если ты приходил к финишу шестым, то это воспринималось равносильно победе. Не было шансов даже попасть на подиум. Теперь же мы увидели победы Даниэля Риккардо, Пьера Гасли, мою. Это потрясающе. Такие гонки все и хотят видеть», — приводит слова Окона Motorsport Week.