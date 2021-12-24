«Это важное отличие». Марко рассказал, как со временем изменился подход Ферстаппена
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о пилоте команды Максе Ферстаппене, сравнив его выступления в первые сезоны после прихода в Формулу-1 с тем, что он показывает сейчас.
«Да, он стал менее агрессивным и теперь может лучше видеть общую картину. Это важное отличие. В первые годы Макс хотел быть самым быстрым — всегда и при любых обстоятельствах. Теперь он научился сдерживать всё это, если требует ситуация.
Ещё одно важное отличие: когда несколько лет назад у нас возникала проблема во время свободной практики, Макс порой взрывался и начинал кричать. Теперь он намного спокойнее, выступает стабильно и на исключительно высоком уровне. Он действительно выдающийся гонщик», — приводит слова Марко Motorsport Nederland.
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