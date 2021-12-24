Даниэль Риккардо рассказал, над чем планирует работать в следующем сезоне
Поделиться
Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от минувшего сезона, рассказав, что намерен улучшить в следующем.
«Этот год начался не очень здорово, затем кое-что стало лучше, но всё равно наблюдались некоторые провалы. Определённо вторая половина сложилась несколько лучше, но тем не менее ещё есть над чем поработать. Да, пожалуй, я сделал шаг вперёд. Но мне нужен ещё один в следующем году, чтобы попасть туда, где я хочу быть. Вероятно, нужно уделить большее внимание субботам, чтобы увереннее чувствовать себя в воскресенье. Вот над чем я буду работать», — приводит слова Риккардо RacingNews365.
Ранее Риккардо поделился мнением об успехах соотечественника Оскара Пиастри, который в сезоне-2021 выиграл титул Формулы-2.
Комментарии
- 24 декабря 2021
-
10:56
-
09:59
-
00:51
- 23 декабря 2021
-
23:58
-
22:59
-
21:41
-
20:50
-
18:43
-
18:35
-
17:45
-
17:11
-
16:51
-
15:50
-
14:58
-
14:23
-
13:36
-
12:14
-
11:17
-
10:12
-
00:32
- 22 декабря 2021
-
23:09
-
22:12
-
20:53
-
19:47
-
19:05
-
18:23
-
17:04
-
15:54
-
15:03
-
14:59
-
13:50
-
13:32
-
12:55
-
11:50
-
10:21
Партнерский контент