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Даниэль Риккардо рассказал, над чем планирует работать в следующем сезоне

Даниэль Риккардо рассказал, над чем планирует работать в следующем сезоне
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от минувшего сезона, рассказав, что намерен улучшить в следующем.

«Этот год начался не очень здорово, затем кое-что стало лучше, но всё равно наблюдались некоторые провалы. Определённо вторая половина сложилась несколько лучше, но тем не менее ещё есть над чем поработать. Да, пожалуй, я сделал шаг вперёд. Но мне нужен ещё один в следующем году, чтобы попасть туда, где я хочу быть. Вероятно, нужно уделить большее внимание субботам, чтобы увереннее чувствовать себя в воскресенье. Вот над чем я буду работать», — приводит слова Риккардо RacingNews365.

Ранее Риккардо поделился мнением об успехах соотечественника Оскара Пиастри, который в сезоне-2021 выиграл титул Формулы-2.

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