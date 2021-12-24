Даниэль Риккардо рассказал, над чем планирует работать в следующем сезоне

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями от минувшего сезона, рассказав, что намерен улучшить в следующем.



«Этот год начался не очень здорово, затем кое-что стало лучше, но всё равно наблюдались некоторые провалы. Определённо вторая половина сложилась несколько лучше, но тем не менее ещё есть над чем поработать. Да, пожалуй, я сделал шаг вперёд. Но мне нужен ещё один в следующем году, чтобы попасть туда, где я хочу быть. Вероятно, нужно уделить большее внимание субботам, чтобы увереннее чувствовать себя в воскресенье. Вот над чем я буду работать», — приводит слова Риккардо RacingNews365.



Ранее Риккардо поделился мнением об успехах соотечественника Оскара Пиастри, который в сезоне-2021 выиграл титул Формулы-2.