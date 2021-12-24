Перес оценил трудности, с которыми столкнулся бы Ферстаппен в случае перехода в «Мерседес»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес вспомнил о сложностях, с которыми столкнулся в процессе адаптации к новой машине после перехода в австрийскую команду, предположив, что, приди его напарник Макс Ферстаппен в «Мерседес», сложности у голландца были бы те же.



«Управлять болидом с иным двигателем — совершенно другая задача. То же самое можно сказать и об авто с высокой или низкой подвеской — это разные вещи. Приходится менять подход, изучать новые методы. По большому счёту всё, что я делал раньше, в «Ред Булл» просто не работало.



И если бы, к примеру, Макс перешёл в «Мерседес», было бы то же самое. Просто машины очень разные. Хоть они и показывают очень схожее время на круге, но способ, с помощью которого они проходят этот круг, сильно отличается», — приводит слова Переса GPFans.