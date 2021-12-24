Ландо Норрис: в следующем сезоне «Феррари» будет бороться за подиумы и победы

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от выступления «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1.

«Прогресс, которого они добились в последней части сезона, не имел ничего общего с их машиной. Но не думаю, что в какой-то момент она у них была ужасной. Мне не кажется, что она таковой была даже несколько последних лет. Им просто не хватало силового агрегата.



Когда мотор был хорош, они выигрывали гонки. Поэтому я ожидаю, что они будут очень конкурентоспособны в 2022 году. Думаю, в следующем сезоне они будут бороться за подиумы и победы. Если мы сможем составить им компанию, будет здорово», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:



1. «Мерседес» — 613,5 очков

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0.