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Ландо Норрис: в следующем сезоне «Феррари» будет бороться за подиумы и победы

Ландо Норрис: в следующем сезоне «Феррари» будет бороться за подиумы и победы
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от выступления «Феррари» в следующем сезоне Формулы-1.

«Прогресс, которого они добились в последней части сезона, не имел ничего общего с их машиной. Но не думаю, что в какой-то момент она у них была ужасной. Мне не кажется, что она таковой была даже несколько последних лет. Им просто не хватало силового агрегата.

Когда мотор был хорош, они выигрывали гонки. Поэтому я ожидаю, что они будут очень конкурентоспособны в 2022 году. Думаю, в следующем сезоне они будут бороться за подиумы и победы. Если мы сможем составить им компанию, будет здорово», — приводит слова Норриса Motorsport Week.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021:

1. «Мерседес» — 613,5 очков
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0.

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