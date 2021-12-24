Марко — о ГП Абу-Даби: трудно представить, что было бы, если б аварию вызвал Цунода

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об аварии, в которую попал пилот «Уильямса» Николас Латифи в гонке Гран-при Абу-Даби, спровоцировав появление машины безопасности.

«Внутри мы понимали, что нам нужна машина безопасности. Трудно представить, что было бы, если бы аварию вызвал Юки Цунода.

Думаю, что Маси поступил правильно, дав рестарт гонки. То, что выгоду из этого извлекли мы, а «Мерседес» оказался проигравшей стороной — чистая правда.



Машинам не позволялось обгонять, потому что на трассе всё ещё были маршалы. Как только они вернулись в безопасное место, каких-либо причин задерживать круговых больше не было. Раздражение «Мерседеса» после случившегося вполне объяснимо, оно более чем понятно. Как понятна и их первая реакция. Но после того, как оба протеста были отклонены, мне кажется, им следовало бы пересмотреть свой подход», — сказал Марко в интервью на канале Formel1.de в YouTube.