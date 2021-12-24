Алонсо рассказал о своём вкладе в работу над проектом болида на сезон-2022

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что на данный момент почти не участвует в работе над болидом на сезон-2022.
«Честно говоря, я не особо много принимаю участие в работе над созданием машины для сезона-2022. Разработкой занимаются конструкторы, инженеры, проводится множество симуляций. В новом регламенте было множество ограничений, во всяком случае в начале, так что нам часто приходилось обращаться в ФИА, чтобы разъяснить, будет ли считаться допустимым то или иное техническое решение.
При работе над проектом у всех странные ощущения. В декабре и январе мы начинаем активно работать на симуляторе, и вклад пилотов станет ощутимее. Мы сильны во многих областях, нам просто нужно построить конкурентоспособный болид и двигатель. Мы работаем над этим проектом много месяцев, так что надеемся много добиться. Посмотрим, что получится в феврале», — приводит слова Фернандо Алонсо PlanetF1.
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