Алонсо рассказал о своём вкладе в работу над проектом болида на сезон-2022

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо признался, что на данный момент почти не участвует в работе над болидом на сезон-2022.



«Честно говоря, я не особо много принимаю участие в работе над созданием машины для сезона-2022. Разработкой занимаются конструкторы, инженеры, проводится множество симуляций. В новом регламенте было множество ограничений, во всяком случае в начале, так что нам часто приходилось обращаться в ФИА, чтобы разъяснить, будет ли считаться допустимым то или иное техническое решение.



При работе над проектом у всех странные ощущения. В декабре и январе мы начинаем активно работать на симуляторе, и вклад пилотов станет ощутимее. Мы сильны во многих областях, нам просто нужно построить конкурентоспособный болид и двигатель. Мы работаем над этим проектом много месяцев, так что надеемся много добиться. Посмотрим, что получится в феврале», — приводит слова Фернандо Алонсо PlanetF1.