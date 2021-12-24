Росберг призвал ФИА ужесточить правила Формулы-1

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг призвал ФИА ужесточить правила и сделать их более прозрачными.



«Спорт должен двигаться вперёд. ФИА стоит ужесточить правила, чтобы избежать лишних дискуссий. Было бы намного лучше, если регламент Формулы-1 стал гораздо проще для понимания. В спорных ситуациях во время борьбы колесо в колесо между пилотами сразу должно быть ясно, кто прав, а кто виноват, и что в этом случае делать. Решения должны приниматься быстро, после чего можно двигаться дальше. Важно избавиться от этих долгих дискуссий, это просто необходимо», — приводит слова Нико Росберга Sky Sports.

В сезоне-2021 в ходе гонок неоднократно возникали спорные ситуации, в котороых судьи действовали непоследовательно.