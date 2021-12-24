«Вижу гибкое антикрыло!» Ферстаппен и Перес обменялись подарками на Новый год

Пресс-служба команды «Ред Булл» опубликовала новый видеоролик на YouTube-канале, посвящённый обмену пилотов коллектива Макса Ферстаппена и Серхио Переса рождественскими подарками.
Оба пилота подготовили для напарника по два подарка. Макс Ферстаппен подарил Пересу большую ёмкость для воды, напомнив о проблемах с системой подачи жидкости во время Гран-при США, а также маленькую модель автомобиля «Хонда».
Что касается Переса, то мексиканец подарил партнёру по команде специальный набор для розыгрышей, который пилоты уже предложили использовать вместе в офисе команды, а также подзорную трубу и очки с носом и усами. По словам Переса, на дистанции это поможет сэкономить Ферстаппену много денег, поскольку ему не придётся больше трогать задние антикрылья других машин (за что Ферстаппен получил штраф на Гран-при Бразилии), просто рассмотрев их в подзорную трубу, а очки помогут ему замаскироваться при осмотре чужой аэродинамики.
Последним подарком стал презент от отца Серхио Переса — совместная фотография Переса-старшего, Чеко и Макса после успешного выступления на Гран-при Мексики.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале команды «Ред Булл».
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