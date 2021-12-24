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«Моя первая победа в Ф-1!» Обгон Норриса признали лучшим в сезоне-2021

«Моя первая победа в Ф-1!» Обгон Норриса признали лучшим в сезоне-2021
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Болельщики Формулы-1 в официальном «Твиттере» чемпионата выбрали лучший обгон в сезоне-2021. В финальном раунде голосования на победу претендовали обгон в исполнении гонщика «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Италии и обгон пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который принёс голландцу чемпионский титул.

По итогам голосования, в котором приняло участие более 76 тысяч человек, победил обгон Норриса, набравший 53,8 процента голосов.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

После окончания опроса Ландо Норрис отреагировал на свой триумф в социальных сетях.

«Ух ты, моя первая победа в Формуле-1», — написал в своём «твиттере» Норрис.

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