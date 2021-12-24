«Моя первая победа в Ф-1!» Обгон Норриса признали лучшим в сезоне-2021

Болельщики Формулы-1 в официальном «Твиттере» чемпионата выбрали лучший обгон в сезоне-2021. В финальном раунде голосования на победу претендовали обгон в исполнении гонщика «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при Италии и обгон пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, который принёс голландцу чемпионский титул.



По итогам голосования, в котором приняло участие более 76 тысяч человек, победил обгон Норриса, набравший 53,8 процента голосов.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

После окончания опроса Ландо Норрис отреагировал на свой триумф в социальных сетях.



«Ух ты, моя первая победа в Формуле-1», — написал в своём «твиттере» Норрис.