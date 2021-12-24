Бинотто оценил выступления Леклера и Сайнса по десятибалльной шкале

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оценил выступление пилотов итальянской команды Шарля Леклера и Карлоса Сайнса по десятибалльной шкале.
«Думаю, Карлос и Шарль отлично мотивировали друг друга. Мы довольны нашими пилотами, они полностью следовали приказам со стороны команды. Шарль смог добиться большого прогресса. Его талант и скорость не подвергаются сомнениям, как и его способность показывать просто невероятные круги в квалификациях.
Что касается Карлоса Сайнса, то его результаты говорят сами за себя. В 20 гонках он финишировал в очках. Мы приняли решение подписать с ним контракт именно из-за его умения стабильно набирать очки. Поэтому я рад прогрессу Шарля и доволен выступлениями Карлоса. Карлос оправдал наши ожидания. За этот сезон я бы поставил обоим пилотам по восемь баллов из десяти», — приводит слова Бинотто Autosport.
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