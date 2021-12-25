На «Игора Драйв» показали, как идёт перестройка трассы к Гран-при России Формулы-1

«Игора Драйв» в своём «инстаграме» разместила видео пролёта над новой частью трассы, которая модернизируется в рамках подготовки к Гран-при России Формулы-1.
«За несколько месяцев работы уложен первый слой асфальта на новой конфигурации, произведён монтаж дренажной системы, построены сервисные дороги, установлены опоры освещения. Сейчас устанавливаются гардрейлы и готовятся места под размещение дополнительных трибун. Впереди ещё много работы, но уже сейчас новая конфигурация отлично видна не только на картинках, но и в реальности. Особенно рекомендуем повнимательнее рассмотреть связку поворотов 13-17: 23-метровый перепад высоты с 12% спуском и подъёмом. Предчувствуем в этом отрезке много интересных моментов», — сообщила «Игора Драйв».
Публикация доступна в «инстаграме» «Игора Драйв».
Напомним, 27 февраля 2017 контракт на проведение российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» был продлён до 2025 года. Первая гонка состоялась 12 октября 2014 года в посёлке Сириус (Краснодарский край). С 2023 года этап будет проходить в Санкт-Петербурге на трассе «Игора Драйв».
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