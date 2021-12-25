Никита Мазепин встретился с Тимати. Фото

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», показав общее фото с певцом Тимуром Юнусовым, более известным под псевдонимом Тимати, и украинским исполнителем Артёмом Умрихиным.



«Братья», — подписал фото Мазепин.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Никиты Мазепина в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона Никита был на последнем месте, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате праздновал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, в решающем заезде опередивший своего главного конкурента, британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Ранее сообщалось, что Мазепин завершил самоизоляцию, после того как сдал положительный тест на COVID-19.