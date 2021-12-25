Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Валттери Боттас показал, как провёл Рождество с девушкой и оленями. Фото

Валттери Боттас показал, как провёл Рождество с девушкой и оленями. Фото
Комментарии

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас разместил новый пост в своём «инстаграме», показав, как провёл Рождество. Компанию Валттери составила его девушка, австралийская велогонщица Тиффани Кромвель.
«С Рождеством», — подписал фото Валттери.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Валттери Боттаса в «Инстаграме».

Тиффани, в свою очередь, также разместила несколько фото, показав, как проводила время с Валттери.

«Желаю вам всем счастливого Рождества», — написала Кромвель в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Тиффани Кромвель в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона Боттас, тогда гонщик «Мерседеса», занял третье место. В активе Валттери было 226 очков.

Мик Шумахер — чемпион Формулы-1 по ущербу от аварий! Мазепин еле попал в десятку Мик Шумахер — чемпион Формулы-1 по ущербу от аварий! Мазепин еле попал в десятку
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021