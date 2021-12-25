Валттери Боттас показал, как провёл Рождество с девушкой и оленями. Фото

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас разместил новый пост в своём «инстаграме», показав, как провёл Рождество. Компанию Валттери составила его девушка, австралийская велогонщица Тиффани Кромвель.

«С Рождеством», — подписал фото Валттери.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Валттери Боттаса в «Инстаграме».

Тиффани, в свою очередь, также разместила несколько фото, показав, как проводила время с Валттери.

«Желаю вам всем счастливого Рождества», — написала Кромвель в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Тиффани Кромвель в «Инстаграме».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 минувшего сезона Боттас, тогда гонщик «Мерседеса», занял третье место. В активе Валттери было 226 очков.