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«Совершенно особенный». Юки Цунода показал Рождественский подарок от «Альфа Ромео». Фото

«Совершенно особенный». Юки Цунода показал Рождественский подарок от «Альфа Ромео». Фото
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода в «сториз» своего «инстаграма» показал подарок, который получил от команды «Альфа Ромео» на Рождество.

«Счастливого Рождества! Совершенно особенный подарок от Санты», — подписал фото Цунода.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Цунода занял 14-е место. В активе японца 32 очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Незадолго до финиша гонки в аварию попал пилот «Уильямса» Николас Латифи. Эта ошибка косвенно повлияла на исход заезда и всего чемпионата мира. Из-за аварии Николаса был выпущен сейфти-кар, позволивший Ферстаппену догнать Хэмилтона и затем пойти в атаку.

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