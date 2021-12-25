Алонсо: Хэмилтон мало с кем общается, от всех отстранился и носит странную одежду

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о своём бывшем напарнике по «Макларену» и нынешнем пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.
«Он занимает особое место в моём сердце, Льюис вне категории. В то время всё было не так уж и плохо. Тогда всё только начиналось, он был новичком, но с годами всё стало хуже. Теперь я вижу, что он стал немного потерянным. Однако всегда есть хорошие и плохие парни — это спорт.
Сейчас мы почти не поддерживаем отношений. Да он в принципе мало с кем общается в последние годы и отстранился от всех. Он весь в мире моды и носит странную одежду», — сказал Алонсо в эфире передачи UNO más UNO son TRES by FINETWORK.
Напомним, чемпионом Формулы-1 минувшего сезона стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Хэмилтон стал вторым, уступив Максу в решающей гонке на Гран-при Абу-Даби.
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