Вольф — о слухах о завершении карьеры Хэмилтоном: я настроен оптимистично

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о слухах о возможном завершении карьеры семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.
«Я настроен очень оптимистично. Льюис безраздельно доминировал в последних четырёх гонках, по этой причине я считаю, что он останется с нами в следующем году и добьётся новых успехов», — приводит слова Тото Вольфа Bild.
Напомним, в решающем заезде Хэмилтон уступил своему главному сопернику Максу Ферстаппену и упустил восьмое чемпионство в карьере. Отметим, в ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.
В «Мерседесе» подали протест на действия гоночной дирекции, ссылаясь на пункт 48.12 спортивного регламента Формулы-1. Однако стюарды, выслушав аргументы «Мерседеса», отклонили протест. Вскоре команда отказалась от подачи апелляции.
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