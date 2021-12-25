Хорнер: никто в Формуле-1 не променял бы победу в личном зачёте на Кубок конструкторов

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что ни один человек в Формуле-1 не променял бы личный титул на победу в Кубке конструкторов.



«Кубок конструкторов важен с точки зрения призовых команды. Но личный зачёт более популярен и он престижнее. Я не думаю, что в Формуле-1 найдётся хоть один человек, который променял бы победу в личном зачёте на Кубок конструкторов. Конечно, командный зачёт важен с точки зрения распределения доходов и мы говорим о миллионах долларов разницы между призовыми местами, но престиж личного титула — главное. Для нас это значит очень многое.



Это особенный титул. Мы сражались с Льюисом Хэмилтоном и «Мерседесом», что заставило нас выложиться по максимуму. Большее удовлетворение приносит то, что во время гибридной эры «Мерседес» доминировал и уничтожал соперников. Мы смогли создать конкурентоспособную машину, и Макс смог воспользоваться шансом. Мы гордимся его победой», — приводит слова Хорнера Autosport.