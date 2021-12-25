Гасли: Цунода постоянно делает самые странные вещи, которые только можно представить

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о том, как ему работается с напарником — Юки Цунодой.
«Есть много хороших вещей в том, чтобы быть напарником Юки Цуноды. Во-первых — это шоу одного человека. Этот парень постоянно делает самые странные вещи, которые только можно представить. Он очень забавный, у него нет никаких барьеров, что иногда приводит к неловким моментам во время интервью. Но мы за это его и любим.
Мой лучший друг в паддоке? Шарль Леклер. С Юки мы провели много времени вместе в этом сезоне, и у нас очень хорошие отношения. И Антонио Джовинацци, жаль, что он уходит от нас, потому что он хороший парень и приятный человек. Я со всеми хорошо общаюсь, но с этими тремя людьми мы наиболее близки», — рассказал Пьер Гасли в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Альфа Таури».
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