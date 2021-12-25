Формула-1 поздравила болельщиков рождественской открыткой с множеством пасхалок

Пресс-служба Формулы-1 поздравила болельщиков с наступившим католическим Рождеством, опубликовав в своих социальных сетях рождественскую открытку. На картинке можно увидеть всех пилотов Формулы-1, занимающихся рождественскими делами.
Так, в частности, испаноязычные пилоты желают всем счастливого Рождества на родном языке, а некоторые пилоты получают свои рождественские подарки. В частности, на картинке изображены Валттери Боттас, Александер Албон, Джордж Расселл и Гуаньюй Чжоу, примеряющие свои новые свитеры, выполненные в рождественском стиле. Свитер Боттаса выполнен в цветах «Альфа Ромео», Чжоу — в таких же цветах, свитер Джорджа Расселла — в цветах «Мерседеса», а Албона — в цветах «Уильямса».
Только один пилот на картинке изображён вместе со своей семьёй — Кими Райкконен, покидающий Формулу-1 по окончании сезона-2021, чтобы больше времени уделять своим родным и близким.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Формулы-1.
- 25 декабря 2021
-
20:56
-
19:55
-
19:02
-
17:43
-
16:53
-
15:47
-
14:36
-
13:52
-
12:29
-
11:57
-
10:30
-
09:27
-
07:14
-
00:48
- 24 декабря 2021
-
23:57
-
22:57
-
21:45
-
20:52
-
19:59
-
18:46
-
17:32
-
16:12
-
15:03
-
14:13
-
13:16
-
12:24
-
10:56
-
09:59
-
00:51
- 23 декабря 2021
-
23:58
-
22:59
-
21:41
-
20:50
-
18:43
-
18:35