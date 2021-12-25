Формула-1 поздравила болельщиков рождественской открыткой с множеством пасхалок

Пресс-служба Формулы-1 поздравила болельщиков с наступившим католическим Рождеством, опубликовав в своих социальных сетях рождественскую открытку. На картинке можно увидеть всех пилотов Формулы-1, занимающихся рождественскими делами.

Так, в частности, испаноязычные пилоты желают всем счастливого Рождества на родном языке, а некоторые пилоты получают свои рождественские подарки. В частности, на картинке изображены Валттери Боттас, Александер Албон, Джордж Расселл и Гуаньюй Чжоу, примеряющие свои новые свитеры, выполненные в рождественском стиле. Свитер Боттаса выполнен в цветах «Альфа Ромео», Чжоу — в таких же цветах, свитер Джорджа Расселла — в цветах «Мерседеса», а Албона — в цветах «Уильямса».



Только один пилот на картинке изображён вместе со своей семьёй — Кими Райкконен, покидающий Формулу-1 по окончании сезона-2021, чтобы больше времени уделять своим родным и близким.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Формулы-1.