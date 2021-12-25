Штайнер ответил «Мерседесу», заменил ли он дверь, сломанную во время спора с Магнуссеном

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, что произошло с дверью, которой хлопнул Кевин Магнуссен на Гран-при Великобритании 2020 года после разговора на повышенных тонах.



«Дверь вообще-то не была разбита, её можно было починить. Её быстро починили», — сказал Гюнтер Штайнер в ответ на вопрос от официального аккаунта «Мерседеса».



Речь идёт об инциденте, произошедшем в 2020 году. Тогда Штайнер угрожал уволить обоих гонщиков команды после столкновения на первом круге Гран-при Великобритании. Речь идёт о Ромене Грожане и Кевине Магнуссене.



После аварии и последующего схода обоих гонщиков Гюнтер вызвал их в свой офис в моторхоуме «Хааса» и произнёс эмоциональную речь. Покидая собрание, датчанин хлопнул дверью, чем вызвал дополнительный гнев Штайнера. В разговоре с одним из сотрудников «Хааса» глава команды заявил: «Скажите ему, чтобы он не хлопал моей … (в оригинале было использовано нецензурное выражение) дверью».