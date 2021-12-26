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Доменикали — о новом сезоне Формулы-1: различий между болидами может оказаться больше

Доменикали — о новом сезоне Формулы-1: различий между болидами может оказаться больше
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Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали выразил уверенность, что в следующем сезоне борьба будет еще плотнее несмотря на изменения в регламенте.

«Конечно, в контексте сезона, который начнётся с новым регламентом и лимитом бюджета, различий между автомобилями может оказаться больше, чем можно было бы ожидать. Но при этом я уверен, что любое преимущество будет преодолено в быстрые сроки. В 2022 году мы вступим в сезон, в котором появится много новых элементов, которые можно охарактеризовать как в положительном, так и отрицательном ключе.

Но автомобили с граунд-эффектом были разработаны для того, чтобы подчеркнуть мастерство гонщиков. Цель состоит в том, чтобы исход дуэлей зависел именно от пилотов, а не от скорости машин», — приводит слова Доменикали Autosport.

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