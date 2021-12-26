Хорнер — о минувшем сезоне Ф-1: даже в Голливуде не смогли бы написать такой сценарий
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о сезоне-2021, пошутив, что даже голливудские сценаристы не смогли бы отобразить в своих работах всю напряжённость, которая имела место в минувшем сезоне.
«Мне кажется, что в предыдущий раз пилоты подходили к решающей гонке чемпионата с равным количеством очков 47 лет назад. Не думаю, что даже в Голливуде смогли бы написать такой сценарий. Популярность Формулы-1, как мы увидели, просто на пределе», — приводит слова Хорнера Autosport.
Напомним, чемпионом минувшего сезона Формулы-1 стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Комментарии
- 26 декабря 2021
-
11:31
-
10:42
-
09:54
-
00:48
- 25 декабря 2021
-
23:05
-
20:56
-
19:55
-
19:02
-
17:43
-
16:53
-
15:47
-
14:36
-
13:52
-
12:29
-
11:57
-
10:30
-
09:27
-
07:14
-
00:48
- 24 декабря 2021
-
23:57
-
22:57
-
21:45
-
20:52
-
19:59
-
18:46
-
17:32
-
16:12
-
15:03
-
14:13
-
13:16
-
12:24
-
10:56
-
09:59
-
00:51
- 23 декабря 2021
-
23:58
Партнерский контент