Хорнер — о минувшем сезоне Ф-1: даже в Голливуде не смогли бы написать такой сценарий

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о сезоне-2021, пошутив, что даже голливудские сценаристы не смогли бы отобразить в своих работах всю напряжённость, которая имела место в минувшем сезоне.



«Мне кажется, что в предыдущий раз пилоты подходили к решающей гонке чемпионата с равным количеством очков 47 лет назад. Не думаю, что даже в Голливуде смогли бы написать такой сценарий. Популярность Формулы-1, как мы увидели, просто на пределе», — приводит слова Хорнера Autosport.



Напомним, чемпионом минувшего сезона Формулы-1 стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

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