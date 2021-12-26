Гюнтер Штайнер — о следующем сезоне Ф-1: мы не разучились набирать очки. Команда готова

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ответил на вопросы болельщиков. Соответствующее видео было размещено в официальном «Инстаграме» команды.



«Вы довольны прогрессом гонщиков, и сможет ли «Хаас» заработать сколько-то очков в следующем году?» — звучал вопрос фаната.



«Это и есть наша цель. Конечно, мы хотим заработать очки в следующем году. Думаю, команда на это способна. Мы уже добивались этого в прошлом году и не разучились это делать, Да, в 2021-м не всё получилось, но этому есть объяснение. В прошедшем сезоне пилоты многое освоили, и команда готова. Надеюсь, новая машина будет быстрой», — ответил Штайнер.



В прошлом сезоне «Хаас» был главным аутсайдером Формулы-1. За команду выступают россиянин Никита Мазепин и сын легендарного Михаэля Шумахера Мик. Пилоты часто не могли найти общий язык, поэтому периодически у них возникало множество разногласий.