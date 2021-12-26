Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель рассказал, в чём Мик Шумахер похож на своего отца Михаэля

Феттель рассказал, в чём Мик Шумахер похож на своего отца Михаэля
Комментарии

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о пилоте команды «Хаас» Мике Шумахере, рассказав, чем он ему напоминает своего легендарного отца Михаэля.

«Он очень умный, хорошо воспитанный молодой человек, который готов идти своим путём. И делает это, надо сказать, он очень хорошо. Его отношения к работе напоминает мне подход его отца. От всего сердца я желаю, чтобы он был за рулём машины, на которой смог бы добиться большего в следующем году.

Я бы сказал, что для Мика я скорее друг, чем тот, кто взял над ним какую-то опеку. Как друзья мы всегда рядом. Поэтому у меня и нет никакого желания навязать ему конкуренцию, я просто с удовольствием передаю ему свой опыт», — приводит слова Феттеля F1-Insider.

Новость по теме
Палмер: Шумахер уничтожил Мазепина — это лучшее, что он мог сделать
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021