Феттель рассказал, в чём Мик Шумахер похож на своего отца Михаэля

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о пилоте команды «Хаас» Мике Шумахере, рассказав, чем он ему напоминает своего легендарного отца Михаэля.



«Он очень умный, хорошо воспитанный молодой человек, который готов идти своим путём. И делает это, надо сказать, он очень хорошо. Его отношения к работе напоминает мне подход его отца. От всего сердца я желаю, чтобы он был за рулём машины, на которой смог бы добиться большего в следующем году.



Я бы сказал, что для Мика я скорее друг, чем тот, кто взял над ним какую-то опеку. Как друзья мы всегда рядом. Поэтому у меня и нет никакого желания навязать ему конкуренцию, я просто с удовольствием передаю ему свой опыт», — приводит слова Феттеля F1-Insider.