Себастьян Феттель рассказал, в каком случае отказался бы от титула в Формуле-1

Гонщик «Астон Мартин» Себастьян Феттель ответил на вопрос, насколько важно для него не предавать идеалы, которых он придерживается. Чтобы объяснить свою позицию, Феттель привёл забавный пример, рассказав, в каком случае отказался бы от титула в Формуле-1.
«Это как в политике: всегда нужно держать в уме общую картину. В таком случае будет легче достигать больших целей. Но чёткая грань всё-таки есть. Все свои слова и поступки нужно оценивать.
Возьмём забавный пример: если бы мне предложили управлять самым быстрым автомобилем в Формуле-1, и это гарантировало бы победу и титул, однако для этого пришлось бы сидеть в машине голым, я бы сказал: «Не надо, спасибо!» Нужно отстаивать свои ценности и идеалы. Но каждый должен решить для себя, что он готов для этого делать», — приводит слова Феттеля F1-Insider.
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