На «Сочи Автодроме» запретили трек-дни, мастер-классы и соревнования по дрифту

Известный российский дрифтер Аркадий Цареградцев рассказал о введении серьёзных ограничений на проведение заездов на трассе «Сочи Автодром». В 2022 году трасса в последний раз примет Гран-при России Формулы-1 перед переездом этапа на «Игора Драйв».
«На «Сочи Автодром» пришла беда. Уникальный для России объект, который единственный может функционировать зимой, как летом, у которого расписан каждый день на какое-либо мероприятие, попал под запрет проведения любых событий — будь то дрифт, трек-дни или мастер-классы на гражданских авто. Инициатор — федеральная территория Сириус, на территории которого он находится.
Причина — шум и борьба с автохулиганами. Это получается борьба с нами, организаторами и участниками, которые сами, никогда не прося поддержки у государства, шаг за шагом развивают автоиндустрию, увлекают в неё десятки тысяч зрителей и тысячи участников, а также отстаивают честь флага нашей Родины на международных соревнованиях. Появляется огромное количество рабочих мест и уникальных профессий, в том числе и сложных инженерных, развивается культура управления автомобилем и снижается напряжённость на дорогах (есть реальные цифры на Красноярском опыте), а самое главное — мы зажигаем сердца и глаза детей, у которых появляется мечта и стремление к цели, а в наш «тиктокерский» век такое не купить ни за какие деньги!
Мы, автоспортивное сообщество, не хотим конфронтации. Мы призываем к продуктивному, взаимовыгодному и уважительному диалогу. Давайте не разрушать, а созидать. Мы, как и всегда, не просим никакой помощи — просто позвольте делать наше дело. У нас совпадают миссии — мы даём талантам расти и развиваться. Так давайте делать это вместе на прекрасной и уникальной территории!» — написал Цареградцев в своём «инстаграме».
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