Жена Эдриана Ньюи: в 2021-м я была близка к тому, чтобы потерять любовь всей моей жизни

Аманда Ньюи, жена технического директора «Ред Булл» Эдриана Ньюи, эмоционально поздравила своего мужа с днём рождения.
Напомним, функционер перенёс несколько операций после аварии, в которую он попал на велосипеде в октябре этого года.
«Его нет в социальных сетях. Он очень мудрый! Однако после того года, который у нас был, я хочу посвятить ему пост. В августе я была близка к тому, чтобы потерять любовь всей моей жизни после аварии Эдриана на велосипеде. После множественных переломов черепа он уже через 10 дней работал на виртуальном пит-уолле во время Гран-при Нидерландов, что демонстрирует его силу и стремление. Его выздоровление было просто чудесным. Поэтому этот день рождения кажется особенным. С днем рождения, Эдриан!» — написала Аманда в своём «инстаграме».
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