Формула-1 выпустила ролик с самыми забавными моментами сезона-2021

Официальный аккаунт Формулы-1 в «Твиттере» опубликовал пятиминутный ролик с забавными моментами прошедшего сезона.
Видео доступно в официальном «твиттере» Формулы-1.
Напомним, чемпионом Формулы-1 сезона-2021 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Макса Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.
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