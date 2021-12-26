Формула-1 выпустила ролик с самыми забавными моментами сезона-2021

Официальный аккаунт Формулы-1 в «Твиттере» опубликовал пятиминутный ролик с забавными моментами прошедшего сезона.

Видео доступно в официальном «твиттере» Формулы-1.

Напомним, чемпионом Формулы-1 сезона-2021 стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающей гонке сезона, которая проходила в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



Хэмилтон выиграл старт гонки и смог оторваться от Макса Ферстаппена за счёт срезки поворота на первом круге, однако в концовке гонки «Ред Булл» среагировал на пейс-кар, вызванный аварией Николаса Латифи, и перевёл Ферстаппена на мягкие шины. Рестарт был дан на один круг, на котором Ферстаппен смог опередить Хэмилтона и в феноменальной борьбе выиграть титул с отрывом в восемь очков.