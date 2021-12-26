«Сочи Автодром» выступил с заявлением по поводу отмены заездов

В «Сочи Автодром» дали комментарий по поводу введения серьёзных ограничений на проведение заездов на своей трассе.
«В связи с тем, что коммерческие активности превышают допустимые параметры уровня шума, проведение гоночных программ на «Сочи Автодроме» приостановлено (гоночное такси, мастер-класс, трек-дни).
При этом сообщаем, что спортивные мероприятия, которые будут внесены в календарный план спортивных и физкультурных мероприятий федеральной территории Сириус на 2022 г., такие как, например, Sochi Drift Challenge, RDS, IDC, РСКГ WTCR, состоятся.
Для комфортного пребывания жителей и гостей ФТ Сириус будет создана рабочая группа с участием представителей автодрома, Сириуса и общественности, где будет прорабатываться график мероприятий, который устроит все заинтересованные стороны.
Благодарим за понимание», — говорится в заявлении «Сочи Автодром» в «Инстаграме».
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