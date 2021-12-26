Марко — о Серхио Пересе: пригласить его в «Ред Булл» было правильным решением

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением по поводу выступлений в этом году пилота своей команды Серхио Переса.

«У него были свои взлёты и падения в этом году. Одним из его слабых мест, безусловно, является квалификация. Стартуя 8-м, 9-м или 11-м, у него порой уходило слишком много времени, чтобы прорваться вперёд и помочь Максу.

Но в Абу-Даби он проделал идеальную работу, а также очень помог Максу одержать победу. Я помню похожую ситуацию в Турции, где он также обошёл Хэмилтона и очень долго его сдерживал.

Перес показал, что у него есть невероятный опыт и умения. Когда всё шло как надо — он был в одном темпе с Ферстаппеном. Пригласить его в «Ред Булл» было правильным решением», — приводит слова Марко PlanetF1.