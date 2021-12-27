Сайнс: Хэмилтона и Ферстаппена можно победить, если гоняться с ними на одинаковых болидах

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший считает, что лидеры сезона-2021 имели огромное преимущество над другими гонщиками в первую очередь из-за разницы в болидах.

«Я считаю, что Хэмилтона и Ферстаппена можно победить, если гоняться с ними на одинаковых болидах – или, по крайней мере, в чуть более равных условиях, чем были в этом году.



«Мерседес» и «Ред Булл» были быстрее нас на 0,8 секунды на круге, и я хочу верить в то, что между всеми гонщиками разница в скорости не превышает 0,2 или 0,3 секунды.

Этот вопрос существует в Формуле-1 с момента её появления. Если гонщик водит машину, которая на 0,8 секунды быстрее, неважно, насколько ты хорош, ты никогда не сможешь его превзойти.

Надеюсь, что в следующем году Формула-1 будет более сбалансированной и мы сможем получать больше удовольствия и соревноваться на одном уровне», — приводит слова Сайнса PlanetF1.