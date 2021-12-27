Вольф объяснил, почему Хэмилтон хранит молчание после финала сезона Формулы-1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф дал комментарий по поводу Льюиса Хэмилтона, который после завершения сезона в Формуле-1 ещё не общался с журналистами.
«Мы все колеблемся в эмоциях, Льюис – больше всех. Он выигрывал чемпионат мира до последнего круга, а потом у него отняли всё. Конечно, ты будешь подавлен, потому что не можешь понять, что только что произошло.
Он молчит, потому что ему просто не хватает слов.
Льюис был в офисе со мной и всеми остальными участниками процесса, и мы постоянно общались в те дни, когда речь шла об апелляции. Во второй половине третьего дня после гонки мы снова общались по видеосвязи, чтобы решить, что делать.
Я сказал ему перед награждением, что он должен провести эти несколько часов, отдавая дань уважения работе всей своей жизни и своим выступлениям, и что он должен постараться взять эти позитивные моменты с собой. Думаю, что он так и поступил, — приводит слова Вольфа RacingNews365.
- 27 декабря 2021
-
12:21
-
10:53
-
09:47
-
00:34
- 26 декабря 2021
-
23:57
-
22:17
-
21:00
-
19:45
-
19:02
-
17:55
-
17:07
-
16:10
-
15:27
-
14:58
-
13:48
-
12:45
-
11:31
-
10:42
-
09:54
-
00:48
- 25 декабря 2021
-
23:05
-
20:56
-
19:55
-
19:02
-
17:43
-
16:53
-
15:47
-
14:36
-
13:52
-
12:29
-
11:57
-
10:30
-
09:27
-
07:14
-
00:48