«Дакар» может лишиться одного из фаворитов зачёта автомобилей

Южноафриканский гонщик «Тойоты» Джиниэл де Вильерс сдал положительный тест на коронавирус и может пропустить ралли-марафон «Дакар».
«Джиниэл действительно сдал положительный тест на коронавирус на прошлой неделе и не смог поехать с остальными членами команды.
Однако он отправится в путь, как только его тест будет отрицательным, что, как мы ожидаем, произойдёт в середине недели», — приводит слова источника DirtFish.
Ожидается, что место де Вильерса в составе «Тойоты», если он всё-таки не сможет выйти на старт, займёт бывший гонщик чемпионата мира по ралли Крис Мик. В прошлом году ирландец дебютировал на Дакаре в категории мотовездеходов.
Де Вильерс — один из самых опытных автогонщиков в «Дакар», на его счету 18 стартов, восемь подиумов и одна победа.
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