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«Дакар» может лишиться одного из фаворитов зачёта автомобилей

«Дакар» может лишиться одного из фаворитов зачёта автомобилей
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Южноафриканский гонщик «Тойоты» Джиниэл де Вильерс сдал положительный тест на коронавирус и может пропустить ралли-марафон «Дакар».

«Джиниэл действительно сдал положительный тест на коронавирус на прошлой неделе и не смог поехать с остальными членами команды.

Однако он отправится в путь, как только его тест будет отрицательным, что, как мы ожидаем, произойдёт в середине недели», — приводит слова источника DirtFish.

Ожидается, что место де Вильерса в составе «Тойоты», если он всё-таки не сможет выйти на старт, займёт бывший гонщик чемпионата мира по ралли Крис Мик. В прошлом году ирландец дебютировал на Дакаре в категории мотовездеходов.

Де Вильерс — один из самых опытных автогонщиков в «Дакар», на его счету 18 стартов, восемь подиумов и одна победа.

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