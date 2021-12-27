«Дакар» может лишиться одного из фаворитов зачёта автомобилей

Южноафриканский гонщик «Тойоты» Джиниэл де Вильерс сдал положительный тест на коронавирус и может пропустить ралли-марафон «Дакар».

«Джиниэл действительно сдал положительный тест на коронавирус на прошлой неделе и не смог поехать с остальными членами команды.

Однако он отправится в путь, как только его тест будет отрицательным, что, как мы ожидаем, произойдёт в середине недели», — приводит слова источника DirtFish.

Ожидается, что место де Вильерса в составе «Тойоты», если он всё-таки не сможет выйти на старт, займёт бывший гонщик чемпионата мира по ралли Крис Мик. В прошлом году ирландец дебютировал на Дакаре в категории мотовездеходов.

Де Вильерс — один из самых опытных автогонщиков в «Дакар», на его счету 18 стартов, восемь подиумов и одна победа.