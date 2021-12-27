«Дакар» представил фаворитов зачёта грузовиков
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Официальный «твиттер» ралли «Дакар» выложил видео, в котором представил главных фаворитов зачёта грузовиков.
«Сможет ли кто-нибудь сравниться с «Камазом» по мощности и занять трон?», — говорится в описании к видео.
Помимо «КАМАЗ-мастер», в число фаворитов вошли: «Биг шок рейсинг» Мартина Мацика, «Тим де Рой», «Инстафорекс Лопрайс» с Алешем Лопрайсом, «Татра Баггира» с Игнасио Касале, «Маммут Тим де Рой» Мартина ван ден Бринка, «Петронас Тим де Рой» с Хансом Стейси» и Янусом ван Кастереном, «Хино» с Терухито Сугаварой.
Публикация доступна в «твиттере» ралли «Дакар».
Ранее сообщалось, что южноафриканский гонщик «Тойоты» Джиниэл де Вильерс сдал положительный тест на коронавирус и может пропустить ралли-марафон «Дакар».
Новость по теме«Дакар» может лишиться одного из фаворитов зачёта автомобилей
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