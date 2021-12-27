Леклер рассказал, как проводит досуг с Сайнсом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, как он проводит досуг вместе со своим напарником по команде Карлосом Сайнсом. По словам монегаска, он вместе с напарником сыграл множество партий в шахматы.



«На самом деле, я всегда увлекался шахматами, ещё в детстве мне нравилась эта игра. В начале сезона я, наверное, играл в шахматы во время всех дней для пресс-конференций. Просто не знал, чем заняться. Меня увидел Карлос и сказал, что скачает себе игру. В первой половине сезона это было каким-то безумием. Мы играли друг с другом без остановки.



Вечером Карлос очень хорош. Когда мы возвращаемся после гонок вечером, он играет очень здорово. Но утром и днём сильнее я», — приводит слова Шарля Леклера Autosport.