Окон: когда мы наберём скорость, станем угрозой

Пилот «Альпин» Эстебан Окон считает, что команда может серьёзно прибавить в следующем сезоне.
«Я считаю, что мы показали огромный прогресс. Это касается внутреннего функционирования в команде, принятия тактических решений, работы с шинами и извлечения максимума из машины. Огромный прогресс, я очень доволен сезоном. У нас два подиума, почти три, при этом машина была такой же хорошей, как и в прошлом году. Мы преодолели трудности и добились приличного результата. Мы хотим продолжать в том же духе. Когда мы наберём скорость, станем угрозой.
Для меня лучший момент сезона — победа в Венгрии. Когда я выпрыгнул из машины и увидел болельщиков на трибуне. Это было нечто. Мы живём и стараемся ради таких моментов», — приводит слова Окона Motorsport Week.
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