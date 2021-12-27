Алонсо: из-за борьбы с Хэмилтоном люди получили обо мне неверное представление

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, доволен ли он своей жизнью в данный момент.
«Когда я присоединился к «Феррари», у меня тоже постоянно спрашивали, доволен ли я своей жизнью. Я хорошо помню эти вопросы. Мне говорили: «Почему вы так счастливы? Из-за того, что вы испанец в итальянской команде и она вам лучше подходит?» Я отвечал, что по этой причине. У нас одинаковое чувство юмора, южный характер.
Когда я выступал в WEC и на «Дакаре», у меня спрашивали, почему я выгляжу расслабленным, ведь в Формуле-1 я всем казался разочарованным. Теперь снова то же самое.
Когда я боролся с Льюисом Хэмилтоном в 2007 году в британской команде, люди получили обо мне неверное представление. Теперь же все удивляются, что я так доволен жизнью. Но я счастливый человек», — приводит слова Алонсо Motorsport-Total.
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