Вандорн: Хэмилтон проиграл титул не на последнем круге в Абу-Даби

Резервист «Мерседеса» Стоффель Вандорн оценил события, случившиеся на Гран-при Абу-Даби 2021 года.



«Это неправильно, что чемпионат завершился таким образом. Были нарушены правила, которые регулируют рестарт после ухода машины безопасности с трассы. Это изменило результат гонки и всего чемпионата. Смириться с этим тяжело. Я не говорю, что результат был подтасован. Просто дирекция гонки не хотела, чтобы финиш прошёл за машиной безопасности. Пор этой причине они и нарушили регламент.



Однако Льюис проиграл титул не на последнем круге. В начале сезона „Мерседес“ проигрывал „Ред Булл“ в скорости, что позволило им воспользоваться преимуществом и создать задел. Говоря по правде, я не удивился, что в „Мерседесе“ отказались от апелляции. Если бы они выиграли титул в суде, то навредили бы спорту. Но команда продемонстрировала, что они не согласны с тем, что случилось в Абу-Даби», — приводит слова Вандорна Nieuwsblad.