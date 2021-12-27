Сейвуд: «Феррари» окажется в центре внимания, когда объявит о возвращении Жана Тодта

Известный британский журналист Джо Сейвуд высказался о возможном скором приходе Жана ТОдта в команду «Феррари» в роли консультанта.



«Посмотрите на веб-сайт „Феррари“ и вы увидите, что есть большое белое прострнство под заголовком «Спонсор», а затем есть два уровня партнеров, причём логотипы становятся больше в зависммости от уровня партнёрства. Главный спонсор „Феррари“ уже известен, но пока не объявлен. Это наиболее вероятная вещь, поскольку это возможность, которая на вес золота для тех компаний, которые могут себе это позволить.



Мы можем ждать очередного объявления о спонсорстве, а не соглашения о партнёрстве, но, пусть об этом и будут писать, но более вероятно, что „Феррари“ вновь окажется в центре внимания, когда объявит, что бывший президент ФИА Жан Тодт вернётся в Маранелло в роли суперконсультанта, который будет участвовать в жизни как гоночной команды, так и всей компании. Ждите, что Жан точно появится на гонках в 2022 году», — написал Джо Сейвуд в своём блоге.