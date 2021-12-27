Мик Шумахер: мечтаю побороться за титул в 2022 году

Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился ожиданиями от сезона-2022 Формулы-1. По словам Мика, он рассчитывает стабильно зарабатывать очки в гонках.



«Я мечтаю побороться за титул в 2022 году. Понимаю, что это нереально, но зачем вообще выступать в Формуле-1, если не ставить перед собой амбициозные цели?



Вообще наша цель с «Хаасом» на следующий сезон — стабильно зарабатывать очки. В первой гонке сезона мы посмотрим, насколько это возможно», — сказал Мик Шумахер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.



По итогам сезона-2022 Мик Шумахер занял 19-ю позицию в личном зачёте, не набрав ни одного очка. Напарник Шумахера Никита Мазепин по итогам сезона стал 21-м, также не записав в свой актив ни одного очка.