Мик Шумахер: мечтаю побороться за титул в 2022 году
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер поделился ожиданиями от сезона-2022 Формулы-1. По словам Мика, он рассчитывает стабильно зарабатывать очки в гонках.
«Я мечтаю побороться за титул в 2022 году. Понимаю, что это нереально, но зачем вообще выступать в Формуле-1, если не ставить перед собой амбициозные цели?
Вообще наша цель с «Хаасом» на следующий сезон — стабильно зарабатывать очки. В первой гонке сезона мы посмотрим, насколько это возможно», — сказал Мик Шумахер в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По итогам сезона-2022 Мик Шумахер занял 19-ю позицию в личном зачёте, не набрав ни одного очка. Напарник Шумахера Никита Мазепин по итогам сезона стал 21-м, также не записав в свой актив ни одного очка.
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