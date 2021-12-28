Гонщик «КАМАЗ-мастер» Сотников сделал обзор на грузовики команды перед ралли «Дакар»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников в своём «инстаграме» сделал обзор на грузовики своей команды в преддверии ралли «Дакар», которое начинается 1 января 2022 года.

Публикация доступна в «инстаграме» Дмитрия Сотникова.

На «Дакаре» — 2022 «КАМАЗ-мастер» выступит на четырёх боевых машинах. Пятикратный победитель ралли Эдуард Николаев, а также сам Дмитрий Сотников поедут на новых машинах поколения К5. Экипажи Антона Шибалова и Андрея Каргинова выступят в гонке на машинах предыдущего модельного года с техническими улучшениями.

Сотников является прошлогодним победителем ралли «Дакар».

Ранее официальный «твиттер» ралли «Дакар» выложил видео, в котором представил главных фаворитов зачёта грузовиков.