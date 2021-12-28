Култхард: Ферстаппен никого не боится. В этом году он смог действовать на психику Льюиса

Вице-чемпион мира 2001 года Дэвид Култхард дал комментарий по поводу победителя Формулы-1 в этом сезоне Макса Ферстаппена.

«Ферстаппен — исключительный человек и спортсмен. Он блестящая и противоречивая фигура. Кто ещё был таким в мире Формулы-1? Разве что Айртон Сенна и Михаэль Шумахер.

В этом году подход Ферстаппена к борьбе с Хэмилтоном был таков: как только на трассе появлялась хотя бы малейшая возможность для атаки, он её использовал. Льюису приходилось оставлять ему место на трассе, поскольку он знал, что Макс обязательно будет атаковать. Таким образом Ферстаппен смог действовать на психику Хэмилтона.

Он никого не боится. Это не часть его психологии. Больше всего меня впечатляет его способность атаковать, когда на трассе появляется некий просвет. У него даже нет сомнений. Когда я участвовал в гонках, то всегда пытался всё взвешивать: «Стоит ли мне рисковать сейчас?» А он просто берёт и атакует. Это действительно нечто особенное», — приводит слова Култхарда Racingnews365.